Оккупанты признали атаку на Должанск. Так, ставленник России на оккупированной Луганщине Пасечник заявил, что по городу "прилетели" ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, а также был нанесен удар беспилотниками.
Результат работы "хлопка" на Луганщине
Пасечник рассказывает о всего 8 раненых. Впрочем, в росСМИ разоблачают его ложь и подтверждают, что целью атаки, действительно, стала база российских военнослужащих. Предварительно, трое оккупантов погибли, а еще 4 получили ранения.
Напомним, что 20 мая вечером в городах Должанск и городе Ровеньки Луганской области прогремели мощные взрывы. В сети написали о прилете по базе оккупационных войск. Опубликованные кадры указывали на то, что на военных объектах врага вспыхнул масштабный пожар. Пропагандисты также подтвердили ракетный удар по россиянам на оккупированной Луганщине.
В комментарии 24 Канала спикер ОСУВ "Хортица" подтвердил удар по оккупированному Довжанску. Военный отметил, что там произошел "хлопок".
Прилет по оккупантам на Луганщине / Фото соцсети
В тот же день утром было громко в Луганске. Предположительно, удар пришелся по Академии внутренних дел, где базировалися россияне. Отмечается, что Академия МВД использовалась как командный пункт группировки войск "Юг", а в момент удара в здании проводилось совещание с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина, который якобы был ранен. По данным этого телеграм-канала, которые невозможно верифицировать, всего в результате атаки погибли 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.
Какая ситуация на оккупированной Луганщине: что известно
- Сотни российских военнослужащих движутся в Луганскую область под видом гражданских.
- По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, направляются они из Тульской области России. Военный отметил, что враг планирует укомплектовать резервы для осуществления штурмовых действий.
- Прибывшие оккупанты будут участвовать в штурмовых действиях как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях. Отмечается, что они передвигаются на гражданских автомобилях, чтобы не попасть под удары ВСУ.
- 19 мая оккупанты обстреляли логистические пути украинской армии в Луганской области. Враги ударили по каждому деоккупированному селу региона.
- Недавно ВСУ ликвидировали склад боеприпасов врага.