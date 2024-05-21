Оккупанты признали атаку на Должанск. Так, ставленник России на оккупированной Луганщине Пасечник заявил, что по городу "прилетели" ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, а также был нанесен удар беспилотниками.

Результат работы "хлопка" на Луганщине

Пасечник рассказывает о всего 8 раненых. Впрочем, в росСМИ разоблачают его ложь и подтверждают, что целью атаки, действительно, стала база российских военнослужащих. Предварительно, трое оккупантов погибли, а еще 4 получили ранения.

Напомним, что 20 мая вечером в городах Должанск и городе Ровеньки Луганской области прогремели мощные взрывы. В сети написали о прилете по базе оккупационных войск. Опубликованные кадры указывали на то, что на военных объектах врага вспыхнул масштабный пожар. Пропагандисты также подтвердили ракетный удар по россиянам на оккупированной Луганщине.

В комментарии 24 Канала спикер ОСУВ "Хортица" подтвердил удар по оккупированному Довжанску. Военный отметил, что там произошел "хлопок".

Прилет по оккупантам на Луганщине / Фото соцсети

В тот же день утром было громко в Луганске. Предположительно, удар пришелся по Академии внутренних дел, где базировалися россияне. Отмечается, что Академия МВД использовалась как командный пункт группировки войск "Юг", а в момент удара в здании проводилось совещание с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина, который якобы был ранен. По данным этого телеграм-канала, которые невозможно верифицировать, всего в результате атаки погибли 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

Какая ситуация на оккупированной Луганщине: что известно