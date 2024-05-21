Оккупанты ранее демонстрировали их на парадах, однако наши военные успешно минусовали вражескую технику. Перед этим нацгвардейцы показали, как уничтожили вражеский танк-сарай.
Смотрите также Ракеты большой дальности: чем могли уничтожить российский тральщик "Ковровец"
Что известно о потере россиянами комплексов "Бук"
В Силах специальных операций рассказали, что их операторы 3 отдельного полка за 3 недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений.
Три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая (2024 года – 24 Канал). Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях,
– рассказали военные.
Они добавили, что обнаружили местоположение "Бук" операторы во время разведывательных действий.
"По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это – одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа", – подытожили бойцы Сил спецопераций.
Как Силы спецопераций мощно уничтожили вражеские "Буки": смотрите видео
ВСУ уничтожили в Крыму вражеский корабль "Циклон"
- Генштаб ВСУ официально подтвердил, что наши военные уничтожили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800.
- Ранее этот факт предполагали после ракетной атаки на бухту в Севастополе 19 мая 2024 года. Известно, что российский корабль "Циклон" является новым, ведь на воду его спустили только в 2020 году.
- Он был важной целью, поскольку имеет на борту зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-М", современное радиолокационное вооружение, 8 пусковых шахт для крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых ракет "Оникс".
- Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что уничтожение российского "Циклона" повлияет на способность России запускать ракеты "Калибр". Ведь по меньшей мере расстояние и время на реагирование в случае применения именно этих ракет, увеличивается.