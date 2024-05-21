Окупанти раніше демонстрували їх на парадах, проте наші військові успішно мінуснули ворожу техніку. Перед цим нацгвардійці показали, як знищили ворожий танк-сарай.
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Що відомо про втрату росіянами комплексів "Бук"
У Силах спеціальних операцій розповіли, що їхні оператори 3 окремого полку за 3 тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків.
Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня (2024 року – 24 Канал). Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями,
– розповіли військові.
Вони додали, що виявили місце розташування "Бук" оператори під час розвідувальних дій.
"По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – підсумували бійці Сил спецоперацій.
Як Сили спецоперацій потужно знищили ворожі "Буки": дивіться відео
ЗСУ знищили у Криму ворожий корабель "Циклон"
- Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що наші військові знищили у тимчасово окупованому Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.
- Раніше цей факт припускали після ракетної атаки на бухту в Севастополі проти 19 травня 2024 року. Відомо, що російський корабель "Циклон" є новим, адже на воду його спустити тільки у 2020 році.
- Він був важливою ціллю, оскільки має на борту зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-М", сучасне радіолокаційне озброєння, 8 пускових шахт для крилатих ракет "Калібр" та надзвукових ракет "Онікс".
- Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що знищення російського "Циклона" вплине на здатність Росії запускати ракети "Калібр". Адже щонайменше відстань і час на реагування в разі застосування саме цих ракет, збільшується.