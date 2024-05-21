Окупанти раніше демонстрували їх на парадах, проте наші військові успішно мінуснули ворожу техніку. Перед цим нацгвардійці показали, як знищили ворожий танк-сарай.

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Що відомо про втрату росіянами комплексів "Бук"

У Силах спеціальних операцій розповіли, що їхні оператори 3 окремого полку за 3 тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків.

Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня (2024 року – 24 Канал). Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями,

– розповіли військові.

Вони додали, що виявили місце розташування "Бук" оператори під час розвідувальних дій.

"По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – підсумували бійці Сил спецоперацій.

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