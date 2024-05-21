У вівторок вранці, 21 травня, у Національній гвардії України поділилися кадрами знищення танка загарбників. Там жартома назвали техніку "черговим дивом" російської армії.

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Нацгвардія знищила танк-сарай ворога

Розташоване місто Лиман, у районі якого ліквідували російський танк, у Донецькій області, а саме – упритул до лінії фронту. Завдячувати успішній операції ми маємо бійцям 2 батальйону бригади "Рубіж" НГУ.

Знищили танк-сарай на Лиманському напрямку. Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на лиманському напрямку і було швидко підсмажене,

– йдеться у повідомленні.

Танки-сараї – це відповідна техніка, що додатково захищена конструкціями, які повністю прикривають машину від атак FPV-дронів. Аналітики Defense Express констатують, що такі зразки активно множаться в російській армії.

Українські бійці покази, як знищили танк-сарай: дивіться відео НГУ

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