Во вторник утром, 21 мая, в Национальной гвардии Украины поделились кадрами уничтожения танка захватчиков. Там в шутку назвали технику "очередным чудом" российской армии.

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Нацгвардия уничтожила танк-сарай врага

Расположен город Лиман, в районе которого ликвидировали российский танк, в Донецкой области, а именно – вплотную к линии фронта. Сказать спасибо за успешную операцию мы должны бойцам 2 батальона бригады "Рубеж" НГУ.

Уничтожили танк-сарай на Лиманском направлении. Очередное чудо российской техники двигалось в направлении украинских позиций на Лиманском направлении и было быстро поджаренное,

– говорится в сообщении.

Танки-сараи – это соответствующая техника, что дополнительно защищена конструкциями, которые полностью прикрывают машину от атак FPV-дронов. Аналитики Defense Express констатируют, что такие образцы активно множатся в российской армии.

Украинские бойцы показы, как уничтожили танк-сарай: смотрите видео НГУ

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