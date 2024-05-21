Окупанти визнали атаку на Довжанськ. Так, ставленник Росії на окупованій Луганщині Пасічник заявив, що по місту "прилетіли" ракети ATACMS з касетними боєприпасами, а також було завдано удару безпілотниками.

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Результат роботи "бавовни" на Луганщині

Пасічник розповідає про всього 8 поранених. Втім, у росЗМІ викривають його брехню і підтверджують, що ціллю атаки, справді, стала база російських військовослужбовців. Попередньо, троє окупантів загинули, а ще 4 дістали поранення.

Нагадаємо, що 20 травня надвечір у містах Довжанськ й місті Ровеньки Луганської області прогриміли потужні вибухи. У мережі написали про приліт по базі окупаційних військ. Опубліковані кадри вказували на те, що на військових об'єктах ворога спалахнула масштабна пожежа. Пропагандисти також підтвердили ракетний удар по росіянах на окупованій Луганщині.

У коментарі 24 Каналу речник ОСУВ "Хортиця" підтвердив удар по окупованому Довжанську. Військовий зазначив, що там сталася "бавовна".

Приліт по окупантах на Луганщині / Фото соцмережі

Вранці того ж дня вибухи лунали у Луганську. Припускали, що було уражена будівля Академія внутрішніх справ, де базувалися ворожі солдати. Зазначається, що Академія МВС використовувалася як командний пункт угрупування військ "Південь", а в момент удару в будівлі проводилася нарада за участю командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого нібито було поранено. За даними цього телеграм-каналу, які неможливо верифікувати, всього в результаті атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення.

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