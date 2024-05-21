Мета такого переміщення військ полягає у подальшому комплектуванні резервів для здійснення штурмових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Російські загарбники маскуються від ЗСУ

Переміщені російські угрупування військових братимуть участь у штурмових діях як у Донецькій, так і, ймовірно, у Луганській областях.

Пересуваються вони на цивільних автомобілях. Попередня кількість переміщених військовослужбовців – до 600 осіб. Сергій Волошин додав, що такими діями росіяни маскуються від пильного нагляду ЗСУ.

Військові автівки нашою розвідкою, нашими дронами знищуються одразу. А маскуючись під цивільних жителів, є така версія, вони імітують, що це евакуація. Звісно, що Збройні сили та Сили оборони не ведуть вогню по цивільних мешканцях, які евакуйовуються з тих чи інших територій,

– пояснює речник.

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