Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже шокуючих 496 370 одиниць особового складу. Окрім цього, Сили оборони також активно знищують і техніку росіян.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;
  • танків – 7 611 (+6);
  • бойових броньованих машин – 14 721 (+22);
  • артилерійських систем – 12 820 (+41);
  • РСЗВ – 1 077 (+0);
  • засобів ППО – 812 (+1);
  • літаків – 354 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
  • крилатих ракет – 2 208 (+1);
  • кораблів/катерів – 27 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
  • спеціальної техніки – 2 090 (+5).

Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати на Харківському напрямку

  • Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Ввечері 21 травня у Генштабі розповіли, скільки своїх військових втратив Кремль у спробах втілити у життя свої загарбницькі плани.
  • Так, всього за день активних боїв на Харківщині загальні втрати ворога на цьому напрямку становлять вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
  • У Генштабі пишуть, що лише за минулу добу відбулося 12 бойових зіткнень на Харківському напрямку.