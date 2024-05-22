Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже шокуючих 496 370 одиниць особового складу. Окрім цього, Сили оборони також активно знищують і техніку росіян.
Дивіться також У Вовчанську тривають вуличні бої, ворог тисне на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;
- танків – 7 611 (+6);
- бойових броньованих машин – 14 721 (+22);
- артилерійських систем – 12 820 (+41);
- РСЗВ – 1 077 (+0);
- засобів ППО – 812 (+1);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
- крилатих ракет – 2 208 (+1);
- кораблів/катерів – 27 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
- спеціальної техніки – 2 090 (+5).
Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати на Харківському напрямку
- Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Ввечері 21 травня у Генштабі розповіли, скільки своїх військових втратив Кремль у спробах втілити у життя свої загарбницькі плани.
- Так, всього за день активних боїв на Харківщині загальні втрати ворога на цьому напрямку становлять вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
- У Генштабі пишуть, що лише за минулу добу відбулося 12 бойових зіткнень на Харківському напрямку.