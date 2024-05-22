Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже шокуючих 496 370 одиниць особового складу. Окрім цього, Сили оборони також активно знищують і техніку росіян.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;

танків – 7 611 (+6);

бойових броньованих машин – 14 721 (+22);

артилерійських систем – 12 820 (+41);

РСЗВ – 1 077 (+0);

засобів ППО – 812 (+1);

літаків – 354 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);

крилатих ракет – 2 208 (+1);

кораблів/катерів – 27 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);

спеціальної техніки – 2 090 (+5).

Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати на Харківському напрямку