Стоит отметить, что это уже второй Су-25, который за два дня поразили наши защитники. Сделать это удалось военным 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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ВСУ сбили второй Су-25 за два дня

В 110 ОМБр рассказали, что обещали, что геноцид российских "Су" будет продолжаться. Поэтому свое обещание держат.

Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Уже сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су (Су-25 – 24 Канал),

– написали военные.

Украинские защитники отметили, что российские захватчики до сих пор не могут понять, что им не дадут возможности засорять наше воздушное пространство своим "летучим железом". Поэтому все их самолеты наши военные будут сбивать и дальше.

Как сбивали российские Су-25 в степях Донбасса / Видео из фейсбука 110 ОМБр

В 110 отдельной механизированной бригаде также отметили, что, примечательно, что сбивание самолета произошло в день, когда наше государство отмечает День Героев. Но, как отметили военные, на передовой День Героев не раз в год, а ежедневно. И ежедневно сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны.