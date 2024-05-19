Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, назвав, что будет означать для россиян перебазирование авиации с полуострова. К слову, во время недавней атаки Украина могла уничтожить два МиГ-31 и один Су-27 на аэродроме "Бельбек".

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Возникнет немало проблем

На континентальной территории Украины нет постоянных аэродромов базирования авиации, тем более реактивных истребителей. Есть только аэродромы для кратковременной стоянки и для вертолетов. Что интересно, впервые Силы обороны нанесли удар ракетами ATACMS малой дальности по Бердянску, где оккупанты понесли серьезные потери в вертолетах.

Зато в Крыму базируются российские реактивные истребители. Во-первых, авиация – желаемая цель, для этого в целом создавались и передаются ракеты ATACMS Украине. Во-вторых, авиация сама по себе ценна. Ведь уничтоженные самолеты – финансовая потеря и их не заменить. Если изготавливать истребители, это займет много времени. Однако МиГ-31, которые могли уничтожить в Бельбеке, уже даже не производят. Конечная цифра – реальна.

Задание противнику тяжелых поражений в очень важных областях – первая и самая главная задача. Если Украина выводит аэродром из строя или россияне самостоятельно понимают об опасности для авиации, есть выбор:

искать способы, как защитить самолеты и чтобы аэродром нормально функционировал;

искать места для перебазирования. Поскольку все аэродромы в Крыму расположены в зонах, куда Украина может достать.

Кроме авиации, под ударом много важных активов, в частности, системы ПВО и оборудование радиотехнических войск. Как видим, после ударов по Бельбеку и Джанкой оккупанты пока считают, что могут защитить самолеты, истребители и прочее. Когда убедятся, что не имеют выхода, необходимо будет всю авиацию перебазировать достаточно далеко.

А если перебазировать далеко, то интенсивность и эффективность действия авиации, которая расположена в Крыму, снижается. Ведь дольше лететь, это топливо, это ресурс, это меньше реакция, пребывания в воздухе и эффективность дозора. Соответственно произойдет снижение вреда от российской авиации,

– сказал Шарп.

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