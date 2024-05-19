Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, назвавши, що означатиме для росіян перебазування авіації з півострова. До слова, під час нещодавньої атаки Україна могла знищити два МіГ-31 та один Су-27 на аеродромі "Бельбек".

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Виникне чимало проблем

На континентальній території України немає постійних аеродромів базування авіації, тим паче реактивних винищувачів. Є лише летовища для короткочасної стоянки та для вертольотів. Що цікаво, вперше Сили оборони завдали удару ракетами ATACMS малої дальності по Бердянську, де окупанти зазнали серйозних втрат у гелікоптерах.

Натомість у Криму базуються російські реактивні винищувачі. По-перше, авіація – бажана ціль, задля цього загалом створювалися та передаються ракети ATACMS Україні. По-друге, авіація сама по собі цінна. Адже знищені літаки – фінансова втрата та їх не замінити. Якщо виготовляти винищувачі, це займе багато часу. Проте МіГ-31, які могли знищити у Бельбеку, уже навіть не виробляють. Кінцева цифра – реальна.

Завдання противнику тяжких поразок у дуже важливих областях – перше та найголовніше завдання. Якщо Україна виводить аеродром з ладу або росіяни самостійно розуміють про небезпеку для авіації, є вибір:

шукати способи, як захистити літаки й щоб аеродром нормально функціонував;

шукати місця для перебазування. Оскільки усі летовища у Криму розташовані в зонах, куди Україна може дістати.

Окрім авіації, під ударом багато важливих активів, зокрема, системи ППО та обладнання радіотехнічних військ. Як бачимо, після ударів по Бельбеку та Джанкою окупанти поки вважають, що можуть захистити літаки, винищувачі та інше. Коли впевняться, що не мають виходу, необхідно буде усю авіацію перебазувати достатньо далеко.

А якщо перебазувати далеко, то інтенсивність та ефективність дії авіації, яка розташована у Криму, знижується. Адже довше летіти, це пальне, це ресурс, це менша реакція, перебування у повітрі та ефективність дозору. Відповідно відбудеться зниження шкоди від російської авіації,

– сказав Шарп.

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