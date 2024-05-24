С начала полномасштабного вторжения Силы обороны поразили более 1000 РСЗО оккупантов.

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Мощный фейерверк

Воины артиллерийского дивизиона "Тиваз" поделились эпизодом уничтожения российского комплекса С-400. На видео видно, что батарея противника работала на момент, когда по ней был нанесен роковой удар, после которого началось настоящее "шоу фейерверков".

Ликвидация С-400 захватчиков в Донецкой области: смотрите видео

Заметим, что на этих кадрах, вероятно, показано поражение С-400, о котором писали росСМИ. Отмечается, что украинские военные нанесли ракетные удары по вражеской батарее 22 мая, около 12:50. Уничтоженная С-400 размещалась в районе аэродрома Моспино в Донецкой области.

Предварительно, для атаки было использовано 5 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, переданных Украине от США.

В результате ракетного удара, было

уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

повреждена 1 ПУ ЗРК С-300/400;

уничтожена РЛС 96Л6Е;

уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Издание "Милитарный" отметило, что из опубликованных кадров достоверно видно, что были пораженными по меньшей мере одна пусковая установка, комплекс технического обеспечения 30Ц6Е и одна всевысотная радиолокационная станция 96Л6Е. В случае поражения командного пункта можно говорить о нейтрализацией всей батареи.

Следует напомнить, что это далеко не первое поражение С-400. Последний раз подобного результата воины достигли во время атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму 15 мая. Тогда были уничтожены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", в частности радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки поражены по крайней мере два российских самолета МиГ-31.

Справка: С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принята на вооружение страны-террориста в 2007 году. На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, который способны поражать цели в радиусе 400 километров. Эти ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и тому подобное. Скорость С-400 – до 4 000 километров в час.