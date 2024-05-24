Однако такой сценарий не является совершенно нереалистичным. Однако главным фигурантом в нем является не Трамп, а Си Цзиньпин. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Один звонок к Путину

Без поддержки Китая Россия сможет немногое. Хотя официально Пекин не помогает России оружием, впрочем, его влияние на российскую экономику и ВПК переоценить трудно.

Учитывая экономическую, финансовую, экологическую, культурную зависимости России от КНР, Си Цзиньпин может остановить войну одним телефонным звонком. Потому что Россия полностью и всегда будет зависеть от Китая. Представим, что Китай дает такое указание, но в Кремле утверждают, что будут продолжать. Это будет означать, что КНР может закрыть все свои критические поставки и остановить российский ВПК,

– отметил Артур Харитонов.

После такого лишь вопросом времени было бы, сколько смогла бы продержаться Россия, "съедая" ресурсы, которые она имеет.

"Россия же не хочет остаться без ничего, поэтому и говорится, что благодаря одному звонку это возможно. А почему она по сей день не осталась без ничего? Потому что была китайская "пуповина", которая становится все больше. Это большая проблема, поэтому сегодня все направлено на КНР", – отметил Харитонов.

В частности, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл сообщил, что Америка будет делать дальнейшие шаги для того, чтобы остановить российского спонсора и бенефициара войны.

Почему Китаю выгодно поддерживать Россию

Китай все делает для своей выгоды и поддержка России в войне против Украины не является исключением.

Во-первых, ему интересно ослаблять сами демократии. Китай спонсировал и подпитал российское полномасштабное вторжение, потому что надеялся таким образом вытеснить США из региона Индо-пацифики. Так делал Сталин – разжигал Корейскую войну и делал все, чтобы Америка не могла пройти дальше в Восточную Европу,

– отметил Харитонов.

В то же время сейчас США наоборот – ее позиции в Индо-пацифике разрослись до беспрецедентного масштаба и создала новую систему безопасности и еще и экономически сдержала КНР. Поэтому этот план не сработал.

"Другой вопрос, что Китай осваивает Россию, Иран и другие автократии. Потому что целью нынешнего Китая является не экономическое обогащение, не благосостояние его населения, а подготовка к масштабной экспансии. Россия нужна КНР именно для этого", – подчеркнул Харитонов.

Москву могут использовать во вторжении Тайваня, о чем говорит национальная американская разведка, а также в битве против Японии и Южной Кореи. Кроме того, Китаю в целом интересна ресурсная база России.

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