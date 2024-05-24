Однак такий сценарій не є геть нереалістичним. Однак головним фігурантом у ньому є не Трамп, а Сі Цзіньпін. Таку думку в етері 24 Каналу висловив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Один дзвінок до Путіна

Без підтримки Китаю Росія зможе небагато. Хоч офіційно Пекін не допомагає Росії зброєю, утім його вплив на російську економіку та ВПК переоцінити важко.

З огляду на економічну, фінансову, екологічну, культурну залежності Росії від КНР, Сі Цзіньпін може зупинити війну одним телефонним дзвінком. Тому що Росія повністю і завжди залежатиме від Китаю. Уявімо, що Китай дає таку вказівку, але у Кремлі стверджують, що продовжуватимуть. Це означатиме, що КНР може закрити усі свої критичні поставки та зупинити російський ВПК,

– наголосив Артур Харитонов.

Після такого лише питанням часу було б, скільки змогла б протриматися Росія, "з'їдаючи" ресурси, які вона має.

"Росія ж не хоче залишитися без нічого, тому й мовиться, що завдяки одному дзвінку це можливо. А чому вона донині не залишилася без нічого ? Тому що була китайська "пуповина", яка стає все більшою. Це велика проблема, тому сьогодні усе спрямовано на КНР", – зазначив Харитонов.

Зокрема, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл повідомив, що Америка робитиме подальші кроки для того, аби зупинити російського спонсора та бенефіціара війни.

Чому Китаю вигідно підтримувати Росію

Китай усе робить для своєї вигоди та підтримка Росії у війні проти України не є винятком.

По-перше, йому цікаво послаблювати самі демократії. Китай спонсорував та підживив російське повномасштабне вторгнення, тому що сподівався у таких спосіб витиснути США з регіону Індо-пацифіки. Так робив Сталін – розпалював Корейську війну і робив усе, щоб Америка не могла пройти далі у Східну Європу,

– зауважив Харитонов.

Водночас зараз США навпаки – її позиції в Індо-пацифіці розрослися до безпрецедентного масштабу і створила нову безпекову систему та ще й економічно стримала КНР. Тож цей план не спрацював.

"Інше питання, що Китай освоює Росію, Іран та інші автократії. Тому що ціллю нинішнього Китаю є не економічне збагачення, не добробут його населення, а підготовка до масштабної експансії. Росія потрібна КНР саме для цього", – наголосив Харитонов.

Москву можуть використати у вторгненні Тайваню, про що говорить національна американська розвідка, а також у битві проти Японії та Південної Кореї. Крім того, Китаю назагал цікава ресурсна база Росії.

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