Про це український гарант розповів в інтерв'ю французькому інформагентству AFP, інформує 24 Канал.
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Китай має вплив на Росію
Журналістка поцікавилася в українського президента, чи виглядає так, що можливе втручання Китаю – це єдиний спосіб змусити Путіна відступити. На що Зеленський відповів, що Китай має вплив на Росію.
Я вважаю, що Китай має вплив на Росію, тому що є економіка між цими державами. Я вважаю, що це найголовніше, що їх поєднує і може роз'єднати. Це економіка, тому що Китай дуже зацікавлений в ринку Європейського Союзу. Ринок Європи для них пріоритетний. Я не знаю їх стратегію, але є розуміння, що це їх стратегічний напрямок,
– розповів він.
Крім цього, гарант підкреслив, що Китай не хоче втратити Росію.
"Вони живуть з відчуттям, що якщо Росія програє у війні, то це не програш Росії – це перемога США. Тобто для них це не перемога України й не програш Росії. Вони так сприймають ситуацію, що для них це перемога Заходу, західних сил, а вони хочуть знайти баланс. Тому є ось ця історія і це й складність", – пояснив Зеленський.
За словами українського лідера, в телефонній розмові президент Китаю Сі Цзіньпінь запевнив його, що Китай підтримує територіальну цілісність України.
Ми розмовляли з китайським лідером телефоном й ми порушували питання територіальної цілісності, суверенітету. Він мене запевняв, що це не обговорюється і безумовно вони підтримують нашу територіальну цілісність. Вони підтримують, а як будуть діяти, ми зможемо побачити. Принаймні я хотів би побачити. Тому я хотів залучення Китаю до Саміту миру,
– зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що це важливо, щоб глобальні гравці, навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, оскільки вони мають вплив. "Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також", – підкреслив гарант.
Саміт миру: хто візьме участь
- Зі 160 країн та організацій, запрошених на Глобальний саміт миру до Швейцарії, свою участь наразі підтвердили пів сотні. Однак в самому Пекіні ще не визначилися з рішенням.
- Серед тих, хто вже підтвердив участь, – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15 – 16 червня у швейцарському Бюргенштоку.