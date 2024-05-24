Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін звинуватив міністра оборони Британії Гранта Шеппса у тому, що той "роздмухує вогонь проти України". Окрім того, китайський представник зазначив, що з заявами Шеппса нібито не погодилися й США.

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Веньбін зазначив, що МЗС Китаю засуджує безпідставне та безвідповідальне звинувачення Китаю британським політиком. За словами представника китайського міністерства, ці зауваження з боку Великої Британії навіть не були підтримані її "близьким союзником", вочевидь, маючи на увазі Сполучені Штати.

Дозвольте мені чітко сказати, що Велика Британія, а не Китай, роздмухує вогонь проти України. Повідомляється, що два роки тому, коли Росія та Україна були близькі до угоди про припинення конфлікту, саме Велика Британія, серед інших, кинулася на заваді, щоб зупинити його, і відтоді конфлікт триває,

– цинічно заявив Веньбін.

Представник МЗС Китаю також зазначив, що як і Пекін, міжнародна спільнота наполегливо намагається "охолодити ситуацію", а британська сторона "знову зробила безвідповідальні зауваження, що викликає тривогу".

"Що ми хотіли б сказати британському політику, так це те, що звинувачення Китаю не допоможе Британії вийти зі складного становища щодо України. Тим більше це не розв'яже складні внутрішні проблеми Сполученого Королівства. Замість того, щоб брехливо звинувачувати Китай, чому б не розглянути роль Великої Британії в питанні України?" – спитав китайський представник.

Веньбін також наполегливо заявив, що Китай "був і залишатиметься на боці миру та діалогу". За словами представника, країна продовжуватиме "наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів" і "протистояти розпалюванню вогню". При цьому Пекін хоче відстоювати свої законні права та інтереси.

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