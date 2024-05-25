Зокрема за минулу добу Росія втратила на війні проти України понад тисячу своїх військових. Про це свідчать дані Генштабу станом на ранок 25 травня.

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ЗСУ ліквідували понад 500 тисяч окупантів

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України 500 080 своїх військових за вбитими та пораненими. За минулу добу, 24 травня, ЗСУ ліквідували 1 140 окупантів.

Втрати ворога в техніці

Також окупанти втратили багато техніки, зокрема:

танків – 7 650,

бойових броньованих машин – 14 786,

артилерійських систем – 1 2929,

РСЗВ – 1 082,

засобів ППО – 814,

літаків – 356,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 414,

крилатих ракет – 2 209,

кораблів та катерів – 27,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 608,

спеціальної техніки – 2104.

У Генштабі також повідомили, що скоригували кількість втрачених росіянами безпілотників.

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі,

– повідомили у Генштабі.

До слова, щодо втрат росіян за минулу добу – ворог втратив 15 танків, 11 бойових броньованих машини, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 4 безпілотники, а також 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.



Втрати ворога станом на 25 травня / Генштаб

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До слова, нещодавно українські воїни з 225-го Окремого штурмового батальйону здобули найсучасніший російський танк Т-90 "Прорив 3". Операція з вивезення трофея тривала аж 4 місяці, до неї залучили багато людей і техніки.

До цього за 8 місяців інші бригади 12 разів намагалися витягнути цей танк.