Так, втрати ворога у живій силі 25 травня перетнули межу у пів мільйона. Фан-зона на концерті Кобзона, однозначно, розширюється.

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Меми про -500 тисяч окупантів

Наразі очевидний той факт, що для Росії неважливі втрати. На жаль, Кремль на стільки не цінує життя своїх громадян, що продовжує заперечувати кількість загиблих військових і йде у наступ попри втрати понад 500 тисяч у живій силі.

Однак завжди можна знайти позитив. Адже українці розуміють, що таке справжній "хороший рускій".

Також дуже цікаво, де російська влада збирається шукати 500 тисяч "Лад калін".

Не минулося без мемів про сміттєві пакети:

Традиційним є жарт і про співи Кобзона. Російський диктатор подбає про те, щоб його концерт в загробному житті відвідало якомога більше росіян.

Концерт, беззаперечно, відбудеться у пеклі:

Також проявили свою творчість смм-ники ДСНС та МВС:

До слова, Росія побила свої антирекорди щодо втрат травні 2024 року. Видання АрміяInform підрахувало, що цей місяць уже став найкривавішим для росіян: