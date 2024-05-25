Супутникові кадри спростували "локшину", яку намагався навісити на вуха росіян ставленник Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов.

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Чим насправді виявився "об'єкт господарського призначення"

Так, чиновник заявив, що мовляв влучання сталися на території "порожнього об'єкту господарського призначення". Російські пропагандисти підхопили цю версію і почали "розносити", що під ударом тієї ночі нібито перебував санаторій. Втім, супутникові знімки не дали окупантам приховати правди. На них чітко видно, що уражено саме військовий об'єкт. Йдеться про центр зв'язку російської армії, а саме прикордонної служби фсб, яка дислокується під Алуштою в районі селища Семидвір'я.

На фотографіях з космосу, зроблених після удару, видно місця передбачуваного влучання ракет.

Ракетний удар у районі Алушти / Фото "Радіо Свобода"

За повідомленням Defense Express, для атаки у ніч проти 24 травня Сили оборони використали 4 ATACMS.

Атака на військові об'єкти окупантів у Криму: що відомо