Ранее информацию об уничтожении катеров оккупантов в Крыму подтвердили источники 24 Канала. Теперь в украинской разведке официально рассказали детали этой операции.

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ГУР МО рассказало об уничтожении двух катеров врага в Крыму

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что 30 мая 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России во временно оккупированном Крыму.

"Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24", – отметили в разведке.

По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию. В частности в небе фиксировали: самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-миллиметровые пушки.

Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара было уничтожено два катера России – по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец",

– говорится в сообщении.

Представители ГУР отметили, что информация о потерях врага в результате атаки обновляется.

Обратите внимание! Украинские военные уже поражали катера типа “Тунец” оккупантов с начала вторжения России. Подробнее о характеристиках КС-701 – читайте в материале.

Что известно о поражении катеров врага в Крыму