Ранее информацию об уничтожении катеров оккупантов в Крыму подтвердили источники 24 Канала. Теперь в украинской разведке официально рассказали детали этой операции.
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ГУР МО рассказало об уничтожении двух катеров врага в Крыму
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что 30 мая 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России во временно оккупированном Крыму.
"Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24", – отметили в разведке.
По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию. В частности в небе фиксировали: самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.
Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-миллиметровые пушки.
Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара было уничтожено два катера России – по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец",
– говорится в сообщении.
Представители ГУР отметили, что информация о потерях врага в результате атаки обновляется.
Что известно о поражении катеров врага в Крыму
- Российские телеграм-каналы 30 мая ориентировочно в 02:30 сообщили, что прекращали движение транспорта через Керченский мост. Местные жаловались, что слышали якобы по меньшей мере 10 взрывов возле мостового перехода.
- Пропагандистский чиновник временно оккупированного полуострова Олег Крючков обнародовал информацию, что, мол, у Крымского моста были повреждены железнодорожный и автомобильный паромы. В то же время в сети сообщили, что был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец".
- Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили поражение двух вражеских катеров в рамках операции в аннексированном Крыму. Однако дополнительные подробности собеседники не предоставили.