У Генштабі зазначили, що об'єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор" та "Тріумф". Однак цей захист ворогу не допоміг.

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Наслідки атаки в Керчі

В результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Генштаб уточнив, що по Керченській поромній переправі удару завдали ракетами ATACMS.

Цей об'єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників,

– зазначили у Генштабі.

Захисники додали, що тепер, завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників, військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

Генштаб також показав фото наслідків ураження переправи з супутника:



Ураження поромної переправи в Керчі / Фото Генштабу



Ураження поромної переправи в Керчі / Фото Генштабу

До слова, також нещодавно видання "Крим.Реалії" опублікувало фото, на якому можна побачити. що у судна відірвало правий борт:

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