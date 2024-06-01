Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що така дислокація окупантів лише збільшує час на реагування щодо загрози. Ворог використовує тактику застосування підводних носіїв ракет, адже це є складнішою ціллю.

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Росіяни тікають

Плетенчук розповів, що росіяни залишаються в своїх портах у східній частині моря. В першу чергу – це Новоросійськ, де є військово-морська база.

Зміна дислокації Чорноморського флоту ситуацію щодо обстрілів України сильно не змінює. Збільшується час на реагування,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Також окупанти дислокуються південно-східніше, до порту в Абхазії, Грузія. Однак цей порт не приймає носії крилатих ракет, це є дуже маленька гавань. Росіяни використовують його для берегової охорони ФСБ, адже бойові кораблі там вільно маневрувати не можуть.

Тактика обстрілів росіян

Окупанти обрали тактику застосування лише підводних носіїв крилатих ракет. Сьогодні, 1 червня, вночі росіяни застосували два таких носії та випустили 8 ракет.

Це п'яте підтвердження застосування носіїв крилатих ракет з середини осені минулого року (2023-24 Канал). Підводний корабель – це складніша ціль, ніж надводний. Вони це розуміють і саме тому їх застосовують,

– зауважив речник Сил оборони Півдня.

Росіяни атакували Україну крилатими ракетами 1 червня: коротко