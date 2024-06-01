Вночі проти 1 червня ворог вдарив по Україні дронами та ракетами різних типів. У Львівській ОВА розповіли, скільки ракет атакували область.
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Знищували цілі над Львівщиною
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.
За його інформацією, Є руйнування. Водночас він зазначив, що загиблих та травмованих попередньо немає, хоча у МВС раніше повідомляли про 4 постраждалих.
Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "Шахедів".
Ворог вдарив по об'єктах ДТЕК
- Вночі проти 1 червня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом опинились об'єкти енергетичної інфраструктури у різних областях нашої держави. Росія не вперше вдається до таких атак.
- Зокрема, вона атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики. Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- Саме об'єкти енергетичної інфраструктури й опинились під прицілом ворога у більшості областей України.