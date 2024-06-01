Вночі проти 1 червня ворог вдарив по Україні дронами та ракетами різних типів. У Львівській ОВА розповіли, скільки ракет атакували область.

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Знищували цілі над Львівщиною

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

За його інформацією, Є руйнування. Водночас він зазначив, що загиблих та травмованих попередньо немає, хоча у МВС раніше повідомляли про 4 постраждалих.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "Шахедів".

Ворог вдарив по об'єктах ДТЕК