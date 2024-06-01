В ночь на 1 июня враг ударил по Украине дронами и ракетами различных типов. Во Львовской ОВА рассказали, сколько ракет атаковали область.

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Уничтожали цели над Львовской областью

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

По его информации, Есть разрушения. В то же время он отметил, что погибших и травмированных предварительно нет, хотя в МВД ранее сообщали о 4 пострадавших.

Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ПвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "Шахедов".

Враг ударил по объектам ДТЭК