Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.
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Повреждено оборудование
Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.
Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.
Россия уже не впервые атакует энергетические объекты.
Враг ударил по Днепропетровской области
- В результате обстрела пострадала и Днепропетровская область. Известно о попадании в этом регионе. В частности, там вспыхнули пожары.
- Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и "Шахеды". В частности, в области враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
- В то же время глава Днепропетровщины также отметил, что по Никополю вечером 31 мая оккупанты попали из артиллерии. С обстрела и атаки дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община области.