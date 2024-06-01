Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики.

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Пошкоджено обладнання

Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

Зверніть увагу! Від лютого 2022 року теплоелектростанції ДТЕК були під ворожими обстрілами понад 180 разів. За цей період від ударів по станціях 51 працівник зазнав поранень, троє енергетиків загинуло.

Росія вже не вперше атакує енергетичні об'єкти.

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