Голова Полтавської ОВА розповів, чи були влучання в області. Деталі про нічну атаку ворога на Полтавщину, читайте в матеріалі.

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Нічна атака Росії на Полтавську область

Філіп Пронін, очільник Полтавської ОВА, розповів, що вночі окупанти атакували регіон і в межах області кілька разів могли чути звуки вибухів.

Завдяки нашим оборонцям, влучань на території Полтавської області не зафіксовано,

– написав він.

На щастя, внаслідок російської атаки на Полтавщину ніхто не постраждав.

Що запускала Росія під час масованої атаки 1 червня і скільки ворожих цілей збили

Росія вночі та зранку здійснила масований удар по Україні, атакувавши регіони ракетами та "Шахедами".

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були у Саратовській області та над акваторією Каспійського моря).

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (їх запускали із району Приморсько-Ахтарська ).

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки повітряних цілей збили сили ППО. Там повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".