Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Повітряні Сили повідомили, що окупанти застосували для цього ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

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Що саме Росія запускала по Україні

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були у Саратовській області та над акваторією Каспійського моря).

із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були у Саратовській області та над акваторією Каспійського моря). 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

(із Криму); 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

(із Криму); 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

(із північно-східної частини акваторії Чорного моря); 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

(із повітряного простору ТОТ Запорізької області); 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (їх запускали із району Приморсько-Ахтарська ).

Скільки повітряних цілей збили сили ППО

Повітряні Сили повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Для цього працювали наша винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар,

– сказав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.