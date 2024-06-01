Вночі проти 1 червня Росія вкотре атакувала Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські ракети вночі долетіли аж до Закарпаття
Близько 3.00 бомбардувальники Ту-95 здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
Сповіщали, що російські ракети були у Закарпатській області. Курс – на Мукачево. Достеменно невідомо, чи їх там збили, чи вони змінили напрямок. Повітряні сили відзвітують про це пізніше.
Під прицілом була енергетична інфраструктура
Міністерство енергетики повідомило, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу.
У Кіровоградській області уражено об'єкт енергетичної інфраструктури.
На Київщині працювала ППО
Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі.
На Вінниччині спалахнула пожежа
Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа. Про це о 04:11 повідомили в ОВА. Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов наголосив, що усі служби вже працюють на місці.
На Львівщині працювала ППО
Повітряну тривогу 1 червня на Львівщині оголосили о 03:29. Згодом місцева влада почала повідомляти про роботу Сил ППО.
Вже о 04:16 стало відомо, що на територію області залетіли і ворожі ракети. Місцева влада закликала усіх місцевих жителів перебратися у безпечне місце, якщо досі цього не зробили.
Опісля про високу небезпеку повідомили для Стрия. А через деякий час і для Пустомит, що під Львовом.
В Запоріжжі теж гриміли вибухи
Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного о 3:03.
О 03:32 та 03:34 журналісти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Це одразу ж підтвердив й Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.
У Вінниці пролунали вибухи
У ніч на 1 червня російські війська також випустили по Україні "Шахеди". О 02:27 з'явилася інформація про вибухи у Вінниці.
Деталей про ворожу атаку поки не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО.
Росія піднімала в повітря 6 Ту-95
За інформацією українських захисників, було зафіксовано активність:
- 4 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья, що у Мурманській області;
- 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс, що у Саратовській області.
Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних сил 1 червня о 1:41.
У Бєлгороді прогриміло близько 40 вибухів
"Тривожною" видалася ніч на 1 червня для росіян. На цей раз під ударом знову опинився Бєлгород в якому прогриміло близько 40 вибухів за 15 хвилин.
Місцевий голова регіону В’ячєслав Гладков повідомив, що без світла залишилися два села у Білгородській області.
Водночас пропагандисти заявляють про роботу "пе-ве-о" над містом.