06:46, 1 червня

Повітряну тривогу 1 червня на Львівщині оголосили о 03:29. Згодом місцева влада почала повідомляти про роботу Сил ППО.

Вже о 04:16 стало відомо, що на територію області залетіли і ворожі ракети. Місцева влада закликала усіх місцевих жителів перебратися у безпечне місце, якщо досі цього не зробили.

Опісля про високу небезпеку повідомили для Стрия. А через деякий час і для Пустомит, що під Львовом.