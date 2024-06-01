В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:51, 1 июня Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30. Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже.

06:50, 1 июня Под прицелом была энергетическая инфраструктура Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела. В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.

06:49, 1 июня На Киевщине работала ППО Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.

06:48, 1 июня В Винницкой области вспыхнул пожар Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар. Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте.

06:46, 1 июня На Львовщине работала ППО Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО. Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали. После о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.

06:44, 1 июня В Запорожье тоже гремели взрывы О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного в 3:03. В 03:32 и 03:34 журналисты Общественного сообщили о повторных взрывах в городе. Это сразу же подтвердил и Иван Федоров, председатель Запорожской ОВА.

06:42, 1 июня В Виннице прогремели взрывы В ночь на 1 июня российские войска также выпустили по Украине "Шахеды". В 02:27 появилась информация о взрывах в Виннице. Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.

06:40, 1 июня Россия поднимала в воздух 6 Ту-95 По информации украинских защитников, была зафиксирована активность: 4 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья, что в Мурманской области;

2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс, что в Саратовской области. Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41.