В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья
Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже.
Под прицелом была энергетическая инфраструктура
Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела.
В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.
На Киевщине работала ППО
Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.
В Винницкой области вспыхнул пожар
Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар. Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте.
На Львовщине работала ППО
Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО.
Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали.
После о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.
В Запорожье тоже гремели взрывы
О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного в 3:03.
В 03:32 и 03:34 журналисты Общественного сообщили о повторных взрывах в городе. Это сразу же подтвердил и Иван Федоров, председатель Запорожской ОВА.
В Виннице прогремели взрывы
В ночь на 1 июня российские войска также выпустили по Украине "Шахеды". В 02:27 появилась информация о взрывах в Виннице.
Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.
Россия поднимала в воздух 6 Ту-95
По информации украинских защитников, была зафиксирована активность:
- 4 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья, что в Мурманской области;
- 2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс, что в Саратовской области.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41.
В Белгороде прогремело около 40 взрывов
"Тревожной" выдалась ночь на 1 июня для россиян. На этот раз под ударом снова оказался Белгород в котором прогремело около 40 взрывов за 15 минут.
Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области.
В то же время пропагандисты заявляют о работе "пе-ве-о" над городом.