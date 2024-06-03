Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений на возможность наносить удары по военным объектам на российской территории западным оружием остаются крайне важными для защиты Харькова от вражеских ударов. Недавно целый ряд стран-союзниц позволил бить по территории России своим оружием.
Смотрите также Оккупанты ударили по комплексу отдыха на Харьковщине: есть погибший
Украина может защитить Харьков
Эти изменения позволят украинским силам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским районам обстрела и базирования в приграничных районах и воздушном пространстве России. Способность украинских войск сбивать российские военные самолеты на линии фронта показывает, что они, вероятно, смогут воспроизвести тот же эффект как украинскими, так и западными системами для защиты северной части Харьковской области и города Харькова.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что российские войска не смогут захватить Харьков, если наша армия получит два зенитных комплекса Patriot для развертывания в регионе. В течение последних нескольких недель российские войска обстреливали город Харьков управляемыми авиационными бомбами и различными ракетами.
Общее качество украинского войска будет выше, чем вражеского
- Международная пресса рассказала, как украинские полевые командиры готовят солдат к боям. По мнению аналитиков, благодаря таким тренировкам общее качество ВСУ будет выше, чем российской армии. Командиры украинских соединений рассказали газете The Washington Post об обучении бойцов прямо-таки на передовой. В Институте изучения войны положительно оценивают соответствующие факты и отмечают надлежащую подготовку воинов.
- Важно, что значительная часть украинской армии уже более 2 лет находится на фронте. Истощенные солдаты нуждаются в замене. Украина находится под давлением: нужна быстрая ротация и компенсация потерь для поддержания обороны.
- Также существует сложный компромисс между тем, чтобы оттянуть опытных солдат с передовой для подготовки нового персонала, а также тем, чтобы на узких участках перед фронтом тренировать бойцов.