Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що протягом всієї війни й зараз росіяни ведуть активні бойові дії на східному фронті. Саме на Донецькому напрямку атаки ворога можуть призвести до прориву на лінії оборони.
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Де найбільша загроза
За словами Романа Світана, росіяни найбільше тиснуть в районі Очеретиного, Карлівки та Курахового.
Росіяни намагаються перерізати трасу з Костянтинівки на Вугледар. Весь східний фронт для росіян останнім часом залишається першочерговою метою,
– зауважив він.
Світан вважає, що російське військове командування поставило своїм підлеглим завдання вийти на кордони Донецької області.
Вони будуть намагатися прорвати там фронт. Резервні сили та засоби, які є в районі Донецька чекають на це, щоб вийти на оперативний простір та просунутись на кілька десятків кілометрів до Покровська чи Добропілля,
– припустив полковник запасу ЗСУ.
Інші напрямки фронту
На Куп'янському напрямку Харківської області також активізувався наступ. Ворог намагається створити там нові загрози.
Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті
Роман Світан зазначив, що у Харкові зараз простіша ситуація, адже росіянам ніде взяти резерви.
За декілька тижнів активних боїв окупаційні війська значно зменшились. Без серйозних поповнень їм доведеться або відступати, або переходити в оборонні позиції,
– наголосив він.
Ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни продовжують спроби просуватися в Донецькій області, зосередивши особливу увагу на Авдіївсько-Покровському напрямку. Окупаційні війська концентрують там основні зусилля, попри незначні успіхи та значні втрати техніки й особового складу.
- Окупанти знову штурмують Нестригу, один з островів у долині та дельті річки Дніпро. Дмитро Плетенчук зазначив, що ворог прагне створити плацдарм на правобережжі Херсонщини. У 2022 році українським захисникам вдалося звільнити правобережну Херсонщину від окупації, однак вони знову намагаються прорватися в цей регіон.
- Збройні Сили не спостерігають жодної активності росіян поблизу Золочева Харківської області, проте українські захисники готові до будь-яких несподіванок.Про це в етері телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Юрій Повх.