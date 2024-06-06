Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що протягом всієї війни й зараз росіяни ведуть активні бойові дії на східному фронті. Саме на Донецькому напрямку атаки ворога можуть призвести до прориву на лінії оборони.

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Де найбільша загроза

За словами Романа Світана, росіяни найбільше тиснуть в районі Очеретиного, Карлівки та Курахового.

Росіяни намагаються перерізати трасу з Костянтинівки на Вугледар. Весь східний фронт для росіян останнім часом залишається першочерговою метою,

– зауважив він.

Світан вважає, що російське військове командування поставило своїм підлеглим завдання вийти на кордони Донецької області.

Вони будуть намагатися прорвати там фронт. Резервні сили та засоби, які є в районі Донецька чекають на це, щоб вийти на оперативний простір та просунутись на кілька десятків кілометрів до Покровська чи Добропілля,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

Інші напрямки фронту

На Куп'янському напрямку Харківської області також активізувався наступ. Ворог намагається створити там нові загрози.

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Роман Світан зазначив, що у Харкові зараз простіша ситуація, адже росіянам ніде взяти резерви.

За декілька тижнів активних боїв окупаційні війська значно зменшились. Без серйозних поповнень їм доведеться або відступати, або переходити в оборонні позиції,

– наголосив він.

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