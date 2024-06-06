Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на протяжении всей войны и сейчас россияне ведут активные боевые действия на восточном фронте. Именно на Донецком направлении атаки врага могут привести к прорыву на линии обороны.
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Где наибольшая угроза
По словам Романа Свитана, россияне больше всего давят в районе Очеретино, Карловки и Курахово.
Россияне пытаются перерезать трассу из Константиновки на Угледар. Весь восточный фронт для россиян в последнее время остается первоочередной целью,
– отметил он.
Свитан считает, что российское военное командование поставило своим подчиненным задачу выйти на границы Донецкой области.
Они будут пытаться прорвать там фронт. Резервные силы и средства, которые есть в районе Донецка ждут этого, чтобы выйти на оперативное пространство и продвинуться на несколько десятков километров до Покровска или Доброполья,
– предположил полковник запаса ВСУ.
Другие направления фронта
На Купянском направлении Харьковской области также активизировалось наступление. Враг пытается создать там новые угрозы.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Роман Свитан отметил, что в Харькове сейчас проще ситуация, ведь россиянам негде взять резервы.
За несколько недель активных боев оккупационные войска значительно уменьшились. Без серьезных пополнений им придется или отступать, или переходить в оборонительные позиции,
– подчеркнул он.
Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне продолжают попытки продвигаться в Донецкой области, сосредоточив особое внимание на Авдеевско-Покровском направлении. Оккупационные войска концентрируют там основные усилия, несмотря на незначительные успехи и значительные потери техники и личного состава.
- Оккупанты снова штурмуют Нестригу, один из островов в долине и дельте реки Днепр. Дмитрий Плетенчук отметил, что враг стремится создать плацдарм на правобережье Херсонщины. В 2022 году украинским защитникам удалось освободить правобережную Херсонщину от оккупации, однако они снова пытаются прорваться в этот регион.
- Вооруженные Силы не наблюдают никакой активности россиян вблизи Золочева Харьковской области, однако украинские защитники готовы об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.