Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Также он отметил, что только за последние сутки на одном Харьковском направлении враг потерял более сотни своих бойцов.
Смотрите также Убийственный гибрид ракеты и бомбы: как бороться с российскими УМПБ Д-30 СН, которыми уничтожают Харьков
Ситуация вблизи Золочева
Юрий Повх указал, что военные оперируют только фактами – пока на этом участке активности нет.
В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут любых действий врага на всех направлениях,
– указал он.
Спикер рассказал, что по состоянию на утро на Харьковском направлении бои идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.
В то же время Повх указал, что оккупанты используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.
Ситуация на Харьковщине
- Днем 2 июня в Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны. Там отметили, что в боях погибло 34 россиян, остальные – ранены.
- В Институте изучения войны отмечают, что наступление россиян в Харьковской области остановилось. Российская армия не смогла эффективно изолировать поле боя, украинские беспилотники помешали российской пехоте продвигаться, а контрбатарейные действия не сдержали огонь украинской артиллерии.
- В то же время ряд западных стран разрешили Украине использовать переданное ими оружие для поражения целей на территории России. Юрий Повх отметил, что теперь Украина может наносить удары по местам, где враг сосредоточил свои войска, технику и склады снабжения, которые используются россиянами для атак.