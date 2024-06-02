Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Также он отметил, что только за последние сутки на одном Харьковском направлении враг потерял более сотни своих бойцов.

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Ситуация вблизи Золочева

Юрий Повх указал, что военные оперируют только фактами – пока на этом участке активности нет.

В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут любых действий врага на всех направлениях,

– указал он.

Спикер рассказал, что по состоянию на утро на Харьковском направлении бои идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.

В то же время Повх указал, что оккупанты используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

Ситуация на Харьковщине