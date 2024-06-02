Какие проблемы возникли у оккупантов на Харьковском направлении, проанализировали в американском Институте изучения войны.

Кстати Разрешение бить по России касается не только приграничных с Харьковщиной участков, – Белый дом

ISW о наступлении России на Харьковщину

Аналитики отметили, что главные усилия агрессора №1 – Харьковщина. Цель – отбросить Силы обороны от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиусе действия артиллерии.

На Липецком направлении 1 июня продолжались бои продолжались, впрочем, подтвержденных изменений линии фронта не было. 31 мая и 1 июня продолжались бои под Липцами и между Глубоким, что к северу от Липцев, и Лукьянцами, что к северо-востоку от Липцев.

Украинский командир, который действовал в направлении Липцы, 30 мая заявил, что оккупанты пытаются сосредоточить пехоту возле Глубокого и перебрасывают в район пехоту с легкой бронетехникой, мотоциклами и вездеходами (квадроциклами).

Вражеский милблогер 31 мая заявил, что российская наступательная операция на севере Харьковской области остановилась, потому что российские войска не смогли эффективно изолировать поле боя, украинские беспилотники помешали российской пехоте продвигаться, а контрбатарейные действия не сдержали огонь украинской артиллерии,

– отметили аналитики.

На Волчанском направлении 1 июня также продолжались бои, подтвержденных изменений линии фронта не было. 31 мая и 1 июня российские войска продолжали штурм вблизи и в пределах города. 1 июня оккупанты заявили, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанска и Старицы.

Председатель Харьковской ОВА заявлял об обеспокоенности из-за возможной активизации действий захватчиков на Золочевском направлении. Накануне Олег Синегубов отмечал, что российские войска не сосредоточили "ударную группировку" на этом направлении, но могут перенаправить силы из Липецкого и Волчанского для наступательных действий.

Владимир Зеленский 26 мая заявил, что Россия готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах к северо-западу от Харькова. У нашей границы агрессор собирает еще одну группировку войск.

Российское сосредоточение вблизи Золочевского направления и возможные наступательные операции в этом районе, вероятно, имеют целью дальнейшую фиксацию и перетягивание украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области,

– отметили в ISW.

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Генсек НАТО о наступлении России на Харьковщину