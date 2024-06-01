Аналитики проанализировали, как выглядит Донецк после 10 лет "бомбардировок" ВСУ и что оставила после себя российская армия на Севере Волчанска.
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Россия уничтожила Север Волчанска
Северная часть Волчанска за 3 недели практически стерта вражеской артиллерией. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 % уничтожено и не подлежит восстановлению,
– заявили специалисты.
Однако они добавили, что есть еще целые дома на юге Волчанска, однако при такой интенсивности боев, предполагают, что им не долго осталось стоять.
"Зато Донецк продолжает жить мирной жизнью. За 10 лет крика вражеских пропагандистов и купленных за рубли европейских политиков и художников, город практически не изменился. Так, уже нет аэропорта и прилегающих домов, но остальные города даже в 2022 году чувствовала только вылеты. Враг регулярно прикрывался и прикрывается, выставляя расчеты в жилых массивах Донецка. Думаете вас никто не видит?!" – заметили в DeepState.
Кстати, Вооруженные Силы Украины неоднократно объясняли, что они не стреляют по себе же и по мирным людям. Так, международные наблюдатели ОБСЕ не фиксировали таких фактов.
Заметьте Россияне обстреляли Донецк: на месте прилета образовалась воронка
Зато Россия уже даже забывает объяснить что-то местным жителям, которые слышат в городе звук выстрела, а через несколько секунд "прилет" по Донецку.
Аналитики сравнили Волчанск и Донецк / Инфографика DeepState
Что происходит в Волчанске: кратко
- Россия на рассвете 10 мая начала наступление в Харьковской области. Тогда же враги начали обстреливать Волчанск. Город в Чугуевском районе Харьковской области оккупанты с 3 ночи 10 мая атаковали КАБами, артиллерией и из реактивных систем залпового огня.
- Глава Волчанской городской военной администрации (МВА) Тамаз Гамбарашвили рассказал 10 мая журналистам, что из-за массированных обстрелов власти начали эвакуировать людей из Волчанска. Тогда основная масса людей выезжала своим транспортом, однако власти и волонтеры вывозили тех, у кого нет машин. Тогда люди заявляли, что такого обстрела еще не видели.
- Россия не оставляет попыток захватить Волчанск и не прекращает его обстрелы. В частности, 15 мая председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что оккупанты не могут захватить Волчанск, хотя это за 3 – 5 километров от границы с Россией. По данным аналитиков DeepState, последний раз враг продвигался в Волчанске 25 мая.
- 20 мая заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха рассказывал, что Силы обороны контролируют 60% Волчанска в Харьковской области.
- Уже 30 мая представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что ВСУ сейчас контролируют большую часть города, а именно – 70%. Там продолжаются уличные бои.
- Вечером 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что Россия ударила по Волчанским Хуторам управляемой авиационной бомбой из российского Таганрога. Еще одна прилетела из России по Зыбино.