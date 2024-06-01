Аналитики проанализировали, как выглядит Донецк после 10 лет "бомбардировок" ВСУ и что оставила после себя российская армия на Севере Волчанска.

Смотрите также Ситуация лучше, чем 10 мая, – боец ВСУ о боях на Харьковщине

Россия уничтожила Север Волчанска

Северная часть Волчанска за 3 недели практически стерта вражеской артиллерией. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 % уничтожено и не подлежит восстановлению,

– заявили специалисты.

Однако они добавили, что есть еще целые дома на юге Волчанска, однако при такой интенсивности боев, предполагают, что им не долго осталось стоять.

"Зато Донецк продолжает жить мирной жизнью. За 10 лет крика вражеских пропагандистов и купленных за рубли европейских политиков и художников, город практически не изменился. Так, уже нет аэропорта и прилегающих домов, но остальные города даже в 2022 году чувствовала только вылеты. Враг регулярно прикрывался и прикрывается, выставляя расчеты в жилых массивах Донецка. Думаете вас никто не видит?!" – заметили в DeepState.

Кстати, Вооруженные Силы Украины неоднократно объясняли, что они не стреляют по себе же и по мирным людям. Так, международные наблюдатели ОБСЕ не фиксировали таких фактов.

Заметьте Россияне обстреляли Донецк: на месте прилета образовалась воронка

Зато Россия уже даже забывает объяснить что-то местным жителям, которые слышат в городе звук выстрела, а через несколько секунд "прилет" по Донецку.



Аналитики сравнили Волчанск и Донецк / Инфографика DeepState

Что происходит в Волчанске: кратко