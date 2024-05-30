Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. В то же время есть беспокойство относительно Золочевского направления, где Россия может активизировать свои действия и усилить штурмы.

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Повх отметил, что в Волчанске продолжаются уличные бои. Впрочем, несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны контролируют 70% города.

Вооруженные силы Украины сейчас контролируют большую часть города. Можем сейчас говорить о 70% контроля над городом. Продолжаются уличные бои,

– заявил Повх.

Какая ситуация в Волчанске: смотрите на карте

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