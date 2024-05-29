Термобарическими боеприпасами россияне обстреливают в Волчанске жилую застройку и гражданскую инфраструктуру. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Удары "Сонцепеком" зафиксированы уже не раз

Россияне в Волчанске применяют различные тактики. Преимущественно пытаются осуществить прорыв штурмовыми подразделениями при поддержке как малой легкобронированной техники, так и на гольф-карах, багги, кроссовых мотоциклах. В то же время они продолжают сильно обстреливать город.

Так, украинские военные уже не впервые зафиксировали удары термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем "Сонцепёк". Кроме того, представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что россияне также активно используют управляемые авиационные бомбы, которые сбрасывают на город.

Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы достичь успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы "Сонцепёк". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру,

– прокомментировал Волошин.

Впрочем, он добавил, что даже это не помогает оккупантам продвигаться в районе Волчанска. Большую часть города продолжают контролировать украинские Силы обороны.

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