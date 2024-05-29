Термобаричними боєприпасами росіяни обстрілюють у Вовчанську житлову забудову та цивільну інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Удари "Сонцепьоком" зафіксовані уже не раз

Росіяни у Вовчанську застосовують різні тактики. Переважно намагаються здійснити прорив штурмовими підрозділами за підтримки як малої легкоброньованої техніки, так і на гольф-карах, багі, кросових мотоциклах. Водночас вони продовжують сильно обстрілювати місто.

Так, українські військові уже не вперше зафіксували удари термобаричними боєприпасами з важких вогнеметних систем "Сонцепьок". Окрім того, речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що росіяни також активно використовують керовані авіаційні бомби, які скидають на місто.

Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи "Сонцепьок". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру,

– прокоментував Волошин.

Втім, він додав, що навіть це не допомагає окупантам просуватися у районі Вовчанська. Більшу частину міста продовжують контролювати українські Сили оборони.

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