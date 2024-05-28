Наразі більша частина міста знаходиться під контролем ЗСУ. Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому Росія концентрує ресурси на кордоні з Харківською та Сумською областями: аналіз ISW

Що відбувається у Вовчанську

За словами Повха, у місті наразі без вуличних боїв. Загалом минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" відбулося 10 бойових зіткнень.

Більшу частину міста контролюють наші військові, росіяни можуть розраховувати там на кілька відсотків,

– зазначив речник.

Він також розповів і про ситуацію в селі Липці, куди також намагалися прорватися окупанти. Повх зауважив, що на цьому напрямку українська артилерія завдає ворогу безповоротних втрат. Загальні втрати ворога склали близько 250 осіб протягом минулої доби.

Що відбувається на Харківщині: останні новини