Про це напередодні, 24 травня, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.

Зверніть увагу Захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, – Генштаб

Ворога зупинили

Видання зауважило, що новий російський наступ, який почався два тижні тому, відкрив новий фронт і розтягнув ресурси Києва. Однак, Москва так і не змогла досягти своєї мети – створити буферну зону до 30 кілометрів (19 миль) в межах України, наголосив полковник Ігор Прохоренко.

Противник зупинений,

– заявив представник Головного оперативного управління Генштабу 24 травня.

Також розповів, що агресор стягує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області. Прохоренко зазначив, що там посилили оборону. Наші військові уникатимуть "прорахунків", які дозволили окупантами увійти в Харківську область на початку травня.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ і зазнав дуже значних втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

Наразі окупант з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, втім, успіху не має.

У районі Липців росіяни також зазнали істотних втрат. Перейшли до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ, додав Олександр Сирський.

Картографічний сервіс DeepState, підтримуваний у співпраці з Міноборони України, з понеділка не показав значного просування кремлівських військ під час наступу на Харківщину.

Важливо! У вечірньому зверненні 24 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли окупанти.