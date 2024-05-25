Про це напередодні, 24 травня, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.
Зверніть увагу Захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, – Генштаб
Ворога зупинили
Видання зауважило, що новий російський наступ, який почався два тижні тому, відкрив новий фронт і розтягнув ресурси Києва. Однак, Москва так і не змогла досягти своєї мети – створити буферну зону до 30 кілометрів (19 миль) в межах України, наголосив полковник Ігор Прохоренко.
Противник зупинений,
– заявив представник Головного оперативного управління Генштабу 24 травня.
Також розповів, що агресор стягує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області. Прохоренко зазначив, що там посилили оборону. Наші військові уникатимуть "прорахунків", які дозволили окупантами увійти в Харківську область на початку травня.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ і зазнав дуже значних втрат в особовому складі штурмових підрозділів.
Наразі окупант з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, втім, успіху не має.
У районі Липців росіяни також зазнали істотних втрат. Перейшли до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ, додав Олександр Сирський.
Картографічний сервіс DeepState, підтримуваний у співпраці з Міноборони України, з понеділка не показав значного просування кремлівських військ під час наступу на Харківщину.