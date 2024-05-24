Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема, Харківщині. Глава держави провів у Харкові безпекову нараду, передає 24 Канал.
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"Взяли під бойовий контроль"
Зеленський зазначив, що на безпековій нараді в Харкові були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.
Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти,
– заявив президент.
Також подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.
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