Своє звернення український гарант опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський звернувся до українців

Сьогодні довгий день. Вранці – Харків. Був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо: люди загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Багато було поранених,

– сказав президент.

Він зазначив, що ударом спалені книжки та знищене обладнання. За його словами, лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Він наголосив, що російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України і всього життя тут, на нашій землі, усього, що дозволяє людям бути людьми.

"Зробимо все, щоб захистити нашу державу і щоб російське зло відповідало за скоєне", – підкреслив гарант.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Він зауважив, що потрібно буде буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. "І будь ласка, обовʼязково, якщо маєте таку можливість, самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар.", – зазначив він.

Український гарант повідомив, що провів у Харкові безпекову нараду. Так, були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. За словами президента, зараз українськийм воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.



Крім цього, Зеленський розповів, що сьогодні також обговорили подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок.

Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє,

– наголосив президент України.

За словами Зеленського, Саміт миру – це такий формат, який не дозволить очільнику Кремля більше брехати. А без брехні, як зазначив український лідер, Путін – абсолютно ніхто. Зеленський також висловив вдячність всім у світі, хто допомагає Україні з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.



