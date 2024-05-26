У звіті за 25 травня йдеться про причини поразки окупантів на Харківщині. Як зазначають аналітики, загарбники загалом передчасно розпочали атакувати, а російське командування відмовилося задіяти максимальні резерви.

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Росія провалила наступ

Слід згадати, що Москва розпочала наступ у Харківській області 10 травня на півночі регіону. Аналітики стверджують, що Росії навіть вдалось застати зненацька Сили оборони України та досягти тактичних успіхів на менш захищених ділянках.

Важливо! Далеко окупанти не зайшли. Їх зупинили українські захисники, які, як наголошують представники влади, знали про підготовку наступу з боку росіян та почали чинити опір.

Водночас в ISW вказують, що Державне бюро розслідувань України оголосило про початок розслідування. Власне, про неналежну підготовку оборони та той факт, що окремі підрозділи ЗСУ залишили позиції у районі Липців та Вовчанська.

За інформацією слідства, вороже військо просунулося до другої лінії української оборони. Але західні експерти додають, що обмеженість людських ресурсів не дозволила Москві глибше просунутись на території регіону.

Російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська та позбавить їх можливості провести оперативну несподіванку. Проте рішення Росії не задіювати негайно суттєві резерви не дозволило військам досягти швидких успіхів та глибшого просування.

Інститут вивчення війни підсумовує: Сили оборони згодом таки закріпилися на оборонних позиціях на Харківщині. Разом з тим армія Росії використала свою тактичну можливість та досягла відносно швидких успіхів, але далі не пішла.

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