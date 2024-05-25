Водночас немало проблем є й у російських окупантів. Про них 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пояснивши, чому противнику вчергове не вдалося досягнути своїх планів на Харківщині.

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Ситуація стабілізується

Українські військові навіть попри затримки з поставками озброєння змогли дати російським окупантам на Харківщині гідну відсіч. Просування росіян на деяких напрямках вдалося зупинити.

Хоч ми маємо певні організаційні, кадрові не розв'язані питання, такі ж проблеми є і у наших ворогів. Вони не завжди діють раціонально на полі бою. Над російськими військовими панують певні політичні рішення Владіміра Путіна та його оточення. Іноді вони ухвалюють рішення, які не є доцільними з військової точки зору. Це сталося і цього разу, коли ворог, не маючи достатніх ресурсів, атакував північ Харківщини,

– зазначив Владислав Селезньов.

Тож зараз ситуація, хоч залишається складною, та все ж стабілізується. Вже, зокрема, починають працювати інженерні фортифікації, які стоять за 8 – 10 кілометрів від кордону.

"У якому б стані ці фортифікації не були, все одно добре, що вони є, ніж якби їх не було. Звісно, зараз працюють відповідні правоохоронні структури, які досліджують питання, як ворог зміг просунутися вглиб нашої території на відстань до 10 кілометрів. Але тут і зараз українські гармаші вирівнюють ситуацію, створюючи проблеми для російських військових та їхньої бронетехніки", – наголосив військовий експерт.

Зверніть увагу! Нагадаємо, що на початку наступу росіян на Харківщину, деякі військові жалілися подекуди на якість, а подекуди і на відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині. Згодом місцева влада пояснила, що фортифікації біля кордону було надзвичайно складно будувати через безперервні російські обстріли.

Головне – ресурс

Російське командування до того ж не змінює своїх підходів та знову відправляють своїх військових у "м'ясні" штурми. Однак це не завжди дає результат, на який сподіваються окупанти.

Але, говорячи про стабілізацію, маємо розуміти, що пошматований російською авіацією Вовчанськ на половину тримає під контролем ворожа армія. Тому буде ще багато заходів для того, щоб зачистити цей населений пункт. Не менш складна ситуація в районі Липців. Ворог намагається закріпитися на зайнятих рубежах, але наші артилеристи та оператори дронів працюють, щоб цього не сталося,

– підкреслив Селезньов.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на Харківській ділянці фронту, це все ж ресурси. Якщо у наших артилеристів буде достатньо снарядів, то для окупантів можливість закріплення буде примарною.

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