В то же время немало проблем есть и у российских оккупантов. О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, объяснив, почему противнику в очередной раз не удалось достичь своих планов на Харьковщине.
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Ситуация стабилизируется
Украинские военные даже несмотря на задержки с поставками вооружения смогли дать российским оккупантам на Харьковщине достойный отпор. Продвижение россиян на некоторых направлениях удалось остановить.
Хотя мы имеем определенные организационные, кадровые не решенные вопросы, такие же проблемы есть и у наших врагов. Они не всегда действуют рационально на поле боя. Над российскими военными господствуют определенные политические решения Владимира Путина и его окружения. Иногда они принимают решения, которые не являются целесообразными с военной точки зрения. Это произошло и на этот раз, когда враг, не имея достаточных ресурсов, атаковал север Харьковщины,
– отметил Владислав Селезнев.
Поэтому сейчас ситуация, хоть остается сложной, и все же стабилизируется. Уже, в частности, начинают работать инженерные фортификации, которые стоят за 8 – 10 километров от границы.
"В каком бы состоянии эти фортификации не были, все равно хорошо, что они есть, чем если бы их не было. Конечно, сейчас работают соответствующие правоохранительные структуры, которые исследуют вопрос, как враг смог продвинуться вглубь нашей территории на расстояние до 10 километров. Но здесь и сейчас наши пушкари выравнивают ситуацию, создавая проблемы для российских военных и их бронетехники", – подчеркнул военный эксперт.
Главное – ресурс
Российское командование к тому же не меняет своих подходов и снова отправляет своих военных в "мясные" штурмы. Однако это не всегда дает результат, на который надеются оккупанты.
Но, говоря о стабилизации, должны понимать, что разорванный российской авиацией Волчанск на половину держит под контролем вражеская армия. Поэтому будет еще много мероприятий для того, чтобы зачистить этот населенный пункт. Не менее сложная ситуация в районе Липцов. Враг пытается закрепиться на занятых рубежах, но наши артиллеристы и операторы дронов работают, чтобы этого не произошло,
– подчеркнул Селезнев.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на Харьковском участке фронта, это все же ресурсы. Если у наших артиллеристов будет достаточно снарядов, то для оккупантов возможность закрепления будет призрачной.
Успехи ВСУ на Харьковщине: последние новости
- В субботу, 25 мая, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что Силы обороны полностью остановили российское наступление на направлении Стрелечья – Глубокое. Наши военные усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области.
- Накануне в Генштабе также отчитались, что украинские бойцы штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны. На отдельных участках попытки являются успешными. Кроме того, Силы обороны отбили 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска.
- Президент Украины Владимир Зеленский, по итогам докладов военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти, рассказал, что нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.