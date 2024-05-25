Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в момент наступления на Харьковщине враг имел частичный успех – удалось пройти линию государственной границы. Он отметил, что ситуацию частично удалось стабилизировать и помешать оккупантам двигаться дальше.

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Противодействие врагу на линии соприкосновения

Федоренко отметил, что вблизи Глубокого на Харьковщине батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр и другие бригады, что есть на этом направлении, провели несколько операций по обезвреживанию врага на тех территориях, которые им удалось временно оккупировать.

Не только стабилизируем, но и выбиваем врага с позиций, которые тот занял. Из нескольких домов удалось выбить противника. Тех, кто оказывал сопротивление – ликвидировано, остальные взяты в плен. Эти позиции сейчас надежно защищены,

– сказал он.

Ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

Командир батальона отметил, что ситуация в районе Волчанска очень сложная. Враг увеличивает там свои ударные возможности, чтобы полностью оккупировать этот населенный пункт.

Это ему необходимо, чтобы сформировать плацдарм для проведения ударно-штурмовых действий по тылу наших группировок, которые держат другие позиции,

– добавил он.

Атаки по территории России

Юрий Федоренко подчеркнул, что очень важно, чтобы наши дипломаты смогли убедить международных партнеров дать Украине возможность применять определенные типы вооружения по территории России. Те ограничения, что существуют, не позволяют успешно обороняться от российской агрессии.

Нам нужно бороться с тем, что противник может переходить линии государственной границы. Силам обороны также известно, где у врага находятся комплексы С-300, С-400, которыми обстреливают Харьков,

– высказался командир батальона.

В Украине продолжаются различные информационные компании, которые выгодны России, потому что негативно влияют на мобилизационные процессы. По мнению Федоренко, любые внутриполитические недоразумения следует решать цивилизованным способом, используя инструменты государственного управления.

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