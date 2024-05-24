Об этом сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. По его словам, в Волчанске все еще остаются люди, преимущественно – пожилого возраста.
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Приостановление эвакуации
Как рассказал Тамаз Гамбарашвили, власть временно приостановила эвакуацию по самому Волчанску. Сейчас в городе работают только военные. Примерно сто жителей до сих пор остаются в пределах Волчанска.
Мы максимально информируем тех, кто остался, чтобы они имели возможность выйти на подступы к городу, чтобы мы могли их эвакуировать. Это преимущественно пожилые люди и преимущественно на тех территориях, где ведутся боевые действия,
– говорит Гамбарашвили.
Он добавил, что военные также способствуют эвакуации. Если воины ВСУ видят гражданского, то они помогают тому выехать за пределы города, где их смогут подобрать волонтеры или Нацполиция. Далее граждан направят в Координационный штаб.
Ситуация в Харьковской области
- Издание The New York Times пишет, что Россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink. Это первый подобный случай. ВСУ используют спутниковую связь для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что россияне могут открыть еще одно направление наступления на Харьковскую область. Он отметил, что во время наступления 10 мая россияне планировали двигаться и по Золочевской громаде, граничащей с Сумщиной. Власть готовится ко всем вариантам.
- По состоянию на сейчас Силы обороны остановили россиян и проводят контрнаступление. Враг стремится создать буферную зону, однако ситуация контролируемая.
- Только за 23 мая россияне потеряли 137 человек, из них 31 – мертвыми, и 23 единицы вооружений и военной техники, в частности один танк, две пушки, одну РСЗО, БпЛА, два автомобиля, пять единиц спецтехники.