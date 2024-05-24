Про це повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. За його словами, у Вовчанську все ще лишаються люди, переважно – похилого віку.

Дивіться також Кількість боїв зменшилася майже вдвічі: що відбувається на Харківському напрямку

Призупинення евакуації

Як розповів Тамаз Гамбарашвілі, влада тимчасово призупинила евакуацію по самому Вовчанську. Наразі у місті працюють лише військові. Приблизно сто мешканців досі залишаються у межах Вовчанську.

Ми максимально інформуємо тих, хто лишився, щоб вони мали можливість вийти на підступи до міста, щоб ми мали змогу їх евакуювати. Це переважно люди похилого віку і переважно на тих територіях, де ведуться бойові дії,

– каже Гамбарашвілі.

Він додав, що військові також сприяють евакуації. Якщо воїни ЗСУ бачать цивільного, то вони допомагають тому виїхати за межі міста, де їх зможуть підібрати волонтери або Нацполіція. Далі громадян спрямують до Координаційного штабу.

Ситуація у Харківській області