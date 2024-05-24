Під час останнього наступу на Харківщині російські війська також мали б заходити по Золочівській громаді, що межує із Сумщиною та Бєлгородською областю і розташовується за 35 кілометрів від Харкова. Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді" Олег Синєгубов, пише 24 Канал.
Дивіться також Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині, – Юсов
"Ми передбачаємо, що це все ще можливо"
Наразі влада пропрацьовує можливий варіант наступу росіян на Харківщину зі сторони Сумщини.
Ми передбачаємо, що це все ще можливо,
– каже Синєгубов.
Також він додав, що Росія не розраховувала на "стрімкий супротив наших військових". А взяті у полон під час наступу на Харківщині росіяни розповідали, що в планах російського військового керівництва було захоплення Вовчанська за 2 дні, а Харкова – за 5 днів.
"Тому, думаю, що в нас досить така непогана історія щодо стримування ворога", – вважає голова Харківської ОВА.
При цьому він додає, що наразі Росія не має ані можливостей, ані ресурсу для захоплення Харкова.
Це зрозумів і їхній керівник, який заявив, що Харків не входить у їхні плани. Звісно, це не стало входити в їхні плани після того, як наші воїни зупинили їхнє просування,
– додає Синєгубов.
А зараз є лише ознаки того, що російські війська намагаються закріпитися на зайнятих позиціях, а ЗСУ роблять усе можливе, щоб цього не допустити.
Ситуація на Харківському напрямку: останні новини
- У п'ятницю, 24 травня, у Генштабі розповіли, що ЗСУ зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Але, на жаль, ситуація досі залишається складною.
- При цьому військові вважають, що такою ситуація на Харківщині залишатиметься найближчі півтора – два місяці. За цей час українська армія зможе накопичити снаряди та інші засоби, які допоможуть збільшити щільність вогню по росіянах.
- Водночас майор Збройних Сил України Родіон Кудряшов вважає, що тепер росіяни стали більш досвідченими та навченими, вони еволюціонують у багатьох сферах та мають багато амуніції.
- До того ж російське керівництво залучило до наступу на Харківщині кадирівців. Наразі чеченські війська перебувають під Вовчанськом.
- Також Олександр Сирський розповів, що російська армія зараз повністю завʼязла у вуличних боях за Вовчанськ. Наразі вона з різних напрямків перекидає резерви та намагається підтримувати активні штурмові дії.