Під час останнього наступу на Харківщині російські війська також мали б заходити по Золочівській громаді, що межує із Сумщиною та Бєлгородською областю і розташовується за 35 кілометрів від Харкова. Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді" Олег Синєгубов, пише 24 Канал.

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"Ми передбачаємо, що це все ще можливо"

Наразі влада пропрацьовує можливий варіант наступу росіян на Харківщину зі сторони Сумщини.

Ми передбачаємо, що це все ще можливо,

– каже Синєгубов.

Також він додав, що Росія не розраховувала на "стрімкий супротив наших військових". А взяті у полон під час наступу на Харківщині росіяни розповідали, що в планах російського військового керівництва було захоплення Вовчанська за 2 дні, а Харкова – за 5 днів.

"Тому, думаю, що в нас досить така непогана історія щодо стримування ворога", – вважає голова Харківської ОВА.

При цьому він додає, що наразі Росія не має ані можливостей, ані ресурсу для захоплення Харкова.

Це зрозумів і їхній керівник, який заявив, що Харків не входить у їхні плани. Звісно, це не стало входити в їхні плани після того, як наші воїни зупинили їхнє просування,

– додає Синєгубов.

А зараз є лише ознаки того, що російські війська намагаються закріпитися на зайнятих позиціях, а ЗСУ роблять усе можливе, щоб цього не допустити.

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